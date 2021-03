Vacinas podem estar disponíveis para todos em Nova York no fim de abril

A cidade de Nova York poderá oferecer vacinas contra a Covid-19 a todos os residentes até o final de abril, disse o comissário municipal de saúde na quarta-feira em entrevista à Bloomberg News.

“Eu estimaria para a cidade de Nova York que em algum momento, espero, no final de abril a maio, teremos suprimento suficiente para poder oferecer vacina a cada nova-iorquino que quiser uma”, disse por telefone Dave Chokshi, comissário do Departamento de Saúde e Higiene Mental da Cidade de Nova York.

A cidade de Nova York administrou pelo menos uma dose a 15,6% da população, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg, o que corresponde à taxa geral nos Estados Unidos. No momento, as vacinas na cidade são limitadas a profissionais de saúde, idosos e trabalhadores em setores de alto contato com o público, como professores, bombeiros e funcionários de restaurantes.

No dia anterior, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu que o país terá doses suficientes para imunizar todos os adultos até o final de maio. Administrar todas essas vacinas pode levar “de algumas semanas a meses”, disse Chokshi.

A cidade de Nova York administrou mais de 2 milhões de doses nos primeiros meses da campanha de vacinação, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg. O volume precisa aumentar muito mais para imunizar os 8,3 milhões de residentes.

O Departamento de Saúde está focado em preparar mais provedores para administrar vacinas. Mais de 400 locais, como hospitais e clínicas de departamentos de saúde, estão atualmente aplicando injeções.

“Temos essa base estabelecida. Temos que continuar aumentando nossa capacidade nos próximos meses”, com clínicas administradas pela cidade, bem como consultórios médicos de família, disse Chokshi.

Autorização

A autorização do imunizante contra a Covid-19 da Johnson & Johnson dará impulso ao suprimento de vacinas do país. Quase 4 milhões de doses estão sendo distribuídas nesta semana, disse o governo Biden. Cerca de 71 mil delas são destinadas à cidade de Nova York, de acordo com dados do governo federal.

A cidade planeja usar as vacinas da J&J para imunizar idosos em suas casas, uma vez que são mais fáceis de armazenar e transportar do que as outras duas vacinas disponíveis, disse Chokshi.

A oferta, no entanto, representa o maior desafio de curto prazo, disse. Ainda assim, a cidade já pensa em como convencer todos os nova-iorquinos a tomarem a vacina.

O Departamento de Saúde planeja se concentrar em responder às perguntas das pessoas e abordar detalhes sobre as três vacinas disponíveis. A mensagem principal, disse Chokshi, será enfatizar a segurança de todas elas.