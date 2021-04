Vacinação lenta e novas cepas levam países europeus a reforçar restrições

A Organização Mundial de Saúde (OMS) criticou nesta quinta-feira 1º, a "inaceitável" lentidão da vacinação contra a covid-19 na Europa, que enfrenta a situação epidêmica "mais preocupante em meses", agravada pela circulação de novas variantes, como a britânica - presente em 50 países da região.

"O ritmo lento da vacinação prolonga a pandemia", lamentou o braço europeu da OMS, ressaltando que o número de novos casos na Europa aumentou fortemente nas últimas cinco semanas, levando vários países a impor novamente duras restrições contra a covid-19. Atualmente, 27 países europeus estão em confinamento total, ou parcial, dos quais 21 adotaram toque de recolher.

"As vacinas são a nossa melhor saída para a pandemia. Não apenas funcionam, mas também são muito eficazes para limitar as infecções. Mas a aplicação dessas vacinas é inaceitavelmente lenta", disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em um comunicado.

Até o momento, mais de 152 milhões de doses foram injetadas na área Europa da OMS, ou seja, 25,5% das doses administradas em todo mundo, enquanto esta zona, de cerca de 50 países - que inclui Rússia e vários Estados da Ásia Central -, abriga apenas 12% da população mundial.

Em média, 0,31% da população da zona recebe uma dose por dia. Ainda que a taxa seja quase o dobro da do restante do mundo (0 18%), é significativamente menor que a da zona que inclui EUA e Canadá (0,82%).

Na zona Europa da OMS, o número de novas mortes ultrapassou 24 mil na semana passada e está "rapidamente" se aproximando da marca de um milhão, disse a agência da ONU, acrescentando que o número de novos casos semanais chegou a 1,6 milhão, enquanto havia caído para menos de um milhão apenas cinco semanas atrás. As novas infecções estão aumentando em todas as faixas etárias, exceto entre aqueles com 80 anos, ou mais - uma vez que a vacinação deste grupo está começando a dar frutos.

Segundo a OMS, a cepa britânica, que é mais transmissível e também pode aumentar o risco de hospitalização, é hoje a variante mais comum na Europa.

Restrições

Nas últimas duas semanas, 23 países europeus endureceram suas restrições para conter a propagação do coronavírus, mas 13 relaxaram as medidas e foram criticadas pela OMS.

Portugal reforçou os controles nas fronteiras terrestres a partir de ontem e obrigará uma quarentena por 14 dias para viajantes provenientes do Reino Unido, Brasil, África do Sul e países com incidência superior a 500 casos por 100 mil habitantes, como França ou Itália, e exames negativos de PCR para todos. Apesar da exigência da quarentena, os voos do Brasil e do Reino Unido continuam suspensos. Portugal - que soma 16.848 mortes e 821.722 casos - também adotou um novo período de 15 dias de estado de emergência.

A França reforçou ontem o lockdown anunciado na quarta-feira ao proibir o consumo de bebidas alcoólicas em público e grupos com mais de seis pessoas em jardins ou às margens do Rio Sena. O país tem mais de 95 mil mortos, 4,7 milhões de casos e vem registrando mais de 50 mil novos contágios por dia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.