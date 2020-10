Vacinação em massa não deve acontecer até 2021, diz Anthony Fauci

Da redação, com Reuters

A solução mais desejada para combater a covid-19 não deve estar disponível para toda a população até o ano que vem. Essa é a estimativa do Dr. Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos. De acordo com o cronograma do imunologista, até dezembro, ficará claro se uma das vacinas em teste é segura e eficaz, mas a vacinação ampla e em massa deve acontecer somente em 2021.

“A quantidade de doses que estará disponível em dezembro certamente não será suficiente para vacinar todos – a população terá que esperar vários meses em 2021. Provavelmente, a chegada para toda a população deve acontecer somente no terceiro ou quarto trimestre“, disse Fauci à BBC.

Questionado a respeito das recentes afirmações de Donald Trump a respeito da pandemia – a respeito do possível sucesso do país ao atravessar esse período – Fauci disse acreditar que não se trata da verdade. “Os dados falam por si mesmos”, explicou.