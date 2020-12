Uruguai vai fechar fronteiras para conter novo surto do coronavírus

O governo uruguaio informou que as fronteiras do país, inclusive com o Brasil, vão fechar a partir do próximo dia 21 e deverão reabrir em 10 de janeiro. A medida foi tomada devido ao aumento no número de casos no Uruguai e nos países vizinhos. O Brasil registrou mais de 70.000 novos casos nesta quarta-feira, dia 16, 70% mais do que há duas semanas.

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, informou que tanto as fronteiras terrestres como as aéreas serão fechadas. De acordo com Pou, a incidência do coronavírus no pais é menor do que em outros países, mas vem experimentando um crescimento.

Entre terça e quarta-feira, dia 16, foram registradas 476 novas infecções, o maior número desde março. Pode até parecer pouco, mas o Uruguai é um país com apenas 3,4 milhões de habitantes. Já existem mais de 10.000 pessoas infectadas no país.

Caso a tendência de alta não mude, o Uruguai deverá adotar medidas mais restritivas a partir do dia 26 deste mês.

A Argentina, com 44 milhões de habitantes, registra mais de 1,5 milhão de casos de covid e 41.000 mortes. O Brasil superou a marca de 7 milhões de infecções pelo coronavírus.