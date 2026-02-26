Uruguai se torna o 1º país a ratificar o acordo comercial entre UE e Mercosul

A Câmara de Representantes do Uruguai aprovou nesta quinta-feira, 26, o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, formalizando a ratificação e tornando o país o primeiro do bloco a concluir essa etapa. O Senado uruguaio já havia aprovado o texto por unanimidade no dia anterior.

A sessão teve início às 12h15, no horário de Brasília, e, após manifestações de dois deputados, foi realizada a votação. Dos 93 parlamentares possíveis, 91 votaram a favor do acordo.

A base governista da Frente Ampla e os partidos de oposição Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto e Partido Independente apoiaram o texto. O Identidade Soberana registrou o único voto contrário.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) foi assinado em 17 de janeiro, após 25 anos de negociações. O encerramento formal das tratativas ocorreu em 6 de dezembro de 2024, durante a cúpula do bloco realizada em Montevidéu, com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Nesta quinta-feira, o Senado da Argentina também discute o acordo. Segundo a UE, o tratado "cria um espaço econômico integrado de mais de 700 milhões de pessoas, representando cerca de 30% do Produto Interno Bruto mundial e cerca de 35% do comércio global".

Tramitação nos demais países

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o texto na quarta-feira, e a proposta seguirá para análise do Senado. No Paraguai, o governo encaminhou o acordo ao Parlamento, onde o processo de ratificação ainda será conduzido.

Enquanto isso, o Parlamento Europeu aguarda posicionamento do Tribunal de Justiça da UE sobre a legalidade do tratado. A Comissão Europeia pode decidir pela aplicação provisória do acordo antes da deliberação final da Eurocâmara, conforme as regras do bloco.

(Com informações da agência EFE)