Uruguai realiza internas partidárias para escolher candidatos à presidência

O Uruguai realiza convenções partidárias neste domingo (30) para escolher os candidatos presidenciais para as eleições gerais de outubro, o primeiro marco na corrida para suceder ao presidente Luis Lacalle Pou.

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estão aptos a ir às urnas entre 08h e 11h, em eleições de voto voluntário das quais sairão os únicos candidatos de um total de 18 partidos registrados.

Os resultados preliminares são esperados para 23h30 (horário local e de Brasília).

As baixas temperaturas no sul, o início das férias escolares de inverno e os torneios internacionais de futebol podem reduzir o comparecimento às seções eleitorais, dizem os analistas, que preveem que o comparecimento poderá ser menor do que os 40% de cinco anos atrás.

Lacalle Pou e o ex-presidente José Mujica (2010-2015), os políticos mais populares do país, lideram a disputa em seus respectivos partidos, de acordo com as últimas pesquisas publicadas antes do fechamento das urnas na sexta-feira.

No Partido Nacional, que lidera a coalizão de centro-direita que governa o país desde 2020, o ex-secretário presidencial Álvaro Delgado aparece em primeiro lugar nas intenções de voto, seguido pela economista Laura Raffo.

Na Frente Ampla, de esquerda, a maior força de oposição, Yamandú Orsi, herdeiro político de Mujica e ex-prefeito do departamento de Canelones, está à frente da prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, que tem o apoio de comunistas e socialistas.

No tradicional Partido Colorado, parceiro da coalizão de governo, o advogado Andrés Ojeada está bem à frente. Entre os que o seguem estão o ex-diretor da administração da educação pública Robert Silva, o ex-presidente da empresa estatal de telecomunicações Gabriel Gurméndez e o ex-ministro do turismo Tabaré Viera.

1 /7 Narendra Modi: premiê indiano durante comício em Pushkar (Índia, em abril e maio, vencida por Narendra Modi)

2 /7 (MEXICO-ELECTION-VOTE-SHEINBAUM)

3 /7 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dá uma coletiva de imprensa na sede da CDU, em Berlim, em 10 de junho de 2024, um dia após as eleições para o Parlamento Europeu (Parlamento Europeu, de 6 a 9 de junho)

4 /7 O presidente da França, Emmanuel Macron em transmissão ao vivo (França (eleições legislativas), em 30 de junho e 7 de julho, convocadas por Emmanuel Macron)

5 /7 Sunak (Reino Unido, em 4 de julho, convocadas pelo premiê Rishi Sunak)

6 /7 Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em seu programa de TV, "Con Maduro+" (Venezuela, em 28 de julho; Nicolás Maduro disputa um novo mandato)

7/7 O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, principais competidores das eleições 2024 (Estados Unidos, em 5 de novembro, terá disputa entre Donald Trump e Joe Biden)

Os especialistas preveem que o comparecimento às urnas não afetará as chances de Delgado, mas que uma maior mobilização das bases beneficiaria Cosse e prejudicaria Ojeada.

Pela primeira vez desde 1999, quando o sistema de eleições internas dos partidos foi introduzido, nomes recorrentes no cenário político uruguaio nas últimas décadas não estarão buscando a indicação presidencial.

Lacalle Pou, impedido pela Constituição de concorrer à reeleição imediata, e os ex-presidentes Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) e Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) não concorrerão. Tampouco o ex-presidente Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020) e o ex-vice-presidente Danilo Astori (2010-2015), que faleceram em 2020 e 2023, respectivamente.

Neste domingo, também será escolhido o órgão deliberativo nacional de cada partido, que indicará o candidato caso nenhum dos candidatos alcance mais de 50% dos votos válidos, ou 40% com uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado.

As eleições presidenciais e legislativas serão realizadas em 27 de outubro, com um eventual segundo turno em 24 de novembro. O voto é obrigatório em ambas as votações.