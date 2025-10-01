Uruguai quer que expatriado rico pague mais por incentivo fiscal

O presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, quer que estrangeiros ricos paguem significativamente mais para se qualificarem para os incentivos fiscais que atraíram alguns milhares de expatriados para o país sul-americano, conhecido como um paraíso para investidores.

Atualmente, um caminho comum para obter residência fiscal e um período de isenção de longo prazo sobre a renda de investimentos estrangeiros é comprar um imóvel no valor mínimo de US$ 559 mil (R$ 2,9 milhões).

A partir do ano que vem, os novos moradores terão que investir mais US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) em imóveis para se qualificarem para essas deduções, de acordo com o vice-ministro das Finanças, Martin Vallcorba, que citou uma proposta que está sendo adicionada ao primeiro projeto de lei orçamentária de Orsi.

Em vez de comprar propriedades para obter incentivos fiscais, esses moradores poderiam investir US$ 100 mil (R$ 533 mil) anualmente por até 11 anos em um fundo de inovação apoiado pelo governo, que apoiaria empresas locais e emitiria títulos que os moradores pagariam impostos comprariam e venderiam, disse Vallcorba.

— A ideia é que isso esteja operacional no ano que vem — disse Vallcorba em entrevista.— Não se trata de uma doação, mas sim de um investimento em um fundo que gerará lucros para aqueles que contribuírem com capital e lhes dará a oportunidade de sacar seu dinheiro.

Orsi, que assumiu o cargo em março, está elevando o nível das regras atuais que concedem isenções fiscais por 11 anos a pessoas que obtêm residência por meio de investimento. Se as mudanças propostas se tornarem lei, um indivíduo que investir pelo menos US$ 2,4 milhões (R$ 12,8 milhões) em uma empresa local terá direito à residência fiscal, mas não obterá o benefício fiscal gratuito.

Certamente, um residente que more pelo menos metade do ano no país ainda poderá solicitar o benefício fiscal sem comprar imóveis adicionais ou contribuir para o fundo de inovação.

Desde o fim de 2020, mais de 2.300 estrangeiros receberam isenção fiscal sobre suas rendas no exterior, segundo dados do governo. Um dos caminhos mais baratos para a residência fiscal exige que o indivíduo compre um imóvel e passe pelo menos dois meses do ano no Uruguai.

A proposta de Orsi tem apoio político no Congresso, já que seu partido de esquerda Frente Ampla desfruta da maioria das cadeiras no Senado e precisa apenas de dois votos extras fora de suas fileiras na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto de lei orçamentária.

Localizado entre a Argentina e o Brasil, o Uruguai há muito tempo estende o tapete de boas-vindas aos ricos. Argentinos ricos possuem segundas residências ao longo do balneário de Punta del Este, na costa atlântica, enquanto fundadores bilionários das maiores empresas de tecnologia da América Latina têm o Uruguai como lar graças à sua política e economia estáveis.

A nação poderá em breve juntar-se a países como Portugal e Grécia que nos últimos anos reformularam os seus vistos dourados, também conhecido como “residência por investimento”, para canalizar dinheiro para fundos de capital de risco ou startups como alternativas à compra de imóveis.

— Queremos promover esta alternativa, que acreditamos oferecer maior valor agregado em termos de contribuição para o crescimento e melhoria da produtividade — disse Vallcorba em referência ao fundo proposto.