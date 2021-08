Uruguai não registra mortes por Covid pela primeira vez em 2021

O Uruguai não registrou neste sábado nenhuma morte por Covid-19, o que não acontecia desde dezembro de 2020, em meio à desaceleração da pandemia no país devido ao alto índice de vacinação. O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

“Hoje não houve óbito com diagnóstico de Sars-CoV-2 em nosso país”, anunciou o Sistema Nacional de Emergências (Sinae), órgão estatal que registra os casos da pandemia, na tarde deste sábado. Houve 83 novas infecções, após os mais de 4.000 casos diários no fim de maio.

Cinco meses após o início da campanha de vacinação, o país, de 3,5 milhões de habitantes, tem 73% de sua população inoculada com pelo menos uma dose, enquanto 64% têm o esquema completo. Autoridades de saúde aprovaram, inclusive, uma dose de reforço do imunizante da Pfizer para aqueles que já receberam duas injeções de Coronavac, do laboratório chinês Sinovac.

As excelentes taxas de imunização acompanham a queda abrupta do número de casos, mortes e hospitalizações em terapia intensiva observada desde junho. O país contabilizava 1.619 casos ativos neste sábado, uma queda acentuada em relação ao pico do fim de maio, quando havia 37 mil pessoas internadas com a doença.

Após se manter por várias semanas como o país com mais óbitos diários em relação à sua população, com um recorde de 79 mortes em 15 de abril, nos últimos sete dias a média foi de três mortos por dia. Desde o começo da pandemia, foram 5.986 mortes por Covid e 382.360 casos da doença.

