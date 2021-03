Uruguai começará a vacinar adultos de 18 a 70 anos contra covid-19

Depois de assumir o compromisso ousado de disponibilizar doses suficientes para vacinar mais do que o número de habitantes da sua população em poucos meses, o Uruguai anunciou que esgotou, em menos de uma hora, as cotas para vacinação de pessoas de 18 a 70 anos contra a covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde Pública do Uruguai, foram abertas 170 mil vagas para vacinação entre os dias 29 de março e 2 de abril, período conhecido como a Semana do Turismo no país. No total, foram 750 mil inscritos que se registraram por meio de uma plataforma digital que, segundo o Ministério, ainda está recebendo registros e inserindo os inscritos em uma espécie de “fila virtual”.

Apesar da abertura excepcional de vagas para a população mais jovem, as autoridades afirmaram que continuarão o plano de imunização baseado na priorização de faixas etárias mais velhas.

Vacinação acelerada

O Uruguai foi o último país da América Latina a começar o processo de vacinação, no início do mês de março - dois meses após o restante do mundo. Apesar do atraso, o plano de imunização está em ritmo acelerado e o país afirmou ter ao menos 3,75 milhões de doses já compradas ( 2 milhões de doses da vacina da Pfizer e 1,75 milhão de doses da Coronavac).

A prioridade para o começo da vacinação no Uruguai foram os professores e profissionais de segurança, com a vacina da Sinovac. Desde 16 de março, o país também passou a imunizar pessoas de 50 a 70 anos.