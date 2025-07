Universidade Columbia aceita pagar US$ 200 milhões para resolver conflito com Trump

A Universidade Columbia anunciou nesta quarta-feira que concorda em pagar uma multa de US$ 200 milhões para encerrar as acusações que o governo de Donald Trump lançou contra a instituição por suposto antissemitismo.

Em comunicado enviado à imprensa americana, a entidade informa que esse pagamento faz parte de um acordo que lhe permitirá recuperar os subsídios e contratos que o governo cancelou alegando "sua passividade diante do assédio persistente de estudantes judeus".

A presidente interina da universidade, Claire Shipman, disse que essa resolução "representa um importante passo adiante após um período de constante escrutínio federal e incerteza institucional".

Impacto do acordo e autonomia da universidade

"O acordo foi cuidadosamente elaborado para proteger os valores que nos definem e para permitir que nossa importante colaboração em pesquisa com o governo federal seja retomada", disse ela em uma declaração relatada pelo jornal The New York Times.

Denúncias de antissemitismo começaram a aparecer em Columbia e em outras universidades dos EUA logo após 7 de outubro de 2023, data em que o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel.

A guerra subsequente de Israel contra o grupo islâmico palestino provocou manifestações anti-Israel que não eram vistas nas universidades há meio século, com a Columbia na vanguarda.

Termos do acordo e monitoramento independente

O acordo resolve investigações abertas sobre direitos civis na universidade e, de acordo com The New York Times, será supervisionado por um monitor independente acordado por ambas as partes, que informará o governo sobre o progresso a cada seis meses.

A Columbia também pagará US$ 21 milhões para resolver as investigações iniciadas pela Comissão para Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA.

De acordo com Shipman, o acordo restaura a maioria dos US$ 400 milhões em financiamento federal de pesquisa que foram suspensos pelo governo, e retoma a colaboração da universidade com o governo federal.

"É importante ressaltar que o acordo preserva a autonomia e a autoridade da Columbia na contratação de professores, admissões e tomada de decisões acadêmicas", acrescentou a presidente interina.

Columbia é pioneira em acordo sobre antissemitismo

Quando o governo Trump retirou US$ 400 milhões em financiamento em março, os serviços administrativos gerais disseram que a Columbia tinha US$ 5 bilhões em compromissos federais à época e que o cancelamento era apenas "a primeira onda de ações".

Shipman disse que o acordo lhe dá acesso à "grande maioria" dos US$ 400 milhões, ao mesmo tempo em que "preserva a autonomia e a autoridade da Columbia na contratação de professores, admissões e tomada de decisões acadêmicas".

"The New York Times" observou que a Columbia é a primeira universidade a chegar a um acordo negociado sobre alegações de antissemitismo. Harvard, que levou os cortes ao tribunal, também negocia o retorno das verbas.