União Europeia pausa tarifas retaliatórias contra EUA por 90 dias, anuncia Von der Leyen

A União Europeia (UE) suspenderá por 90 dias as tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos, para dar "uma oportunidade às negociações", anunciou nesta quinta-feira, 10, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em vigor", advertiu na rede X a presidente do braço Executivo da UE.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

