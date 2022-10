União Europeia sanciona funcionários e polícia da moral do Irã por repressão de protestos

Os ministros das Relações Exteriores europeus adotaram nesta segunda-feira (17) sanções a líderes e entidades no Irã, incluindo a polícia da moral, pela repressão aos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini.

A lista dos sancionados, publicada no Diário Oficial da União Europeia, inclui a polícia da moral e o seu chefe máximo, Mohammad Rostami Cheshmeh, a Força de Resistência Basij e a Força Disciplinar, bem como funcionários, como o ministro das Telecomunicações, Issa Zarepour.

A lista também inclui Mohamad Hossein Sepher, comandante do centro de treinamento do Estado-Maior Geral das Forças Armadas, porque "supervisiona o treinamento das forças de segurança iranianas para lidar com os protestos e apoia uma linha repressiva".

Esses funcionários serão proibidos de entrar no espaço europeu e quaisquer bens que indivíduos ou entidades tenham na União Europeia serão congelados.

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, referiu-se à "chamada Polícia da Moral, uma palavra que não é muito adequada quando se vê os crimes que estão sendo cometidos" no país.

No final de setembro, a UE considerou "injustificável e inaceitável" o "uso generalizado e desproporcional da força" contra os manifestantes que protestavam contra a morte de Amini.

A jovem de 22 anos morreu após ser presa pela polícia de moral por violar o código de vestimenta, que impõe o uso de véu para as mulheres.

Sua morte provocou enormes protestos em várias partes do país, nos quais participaram inúmeras mulheres com a cabeça descoberta.

Por sua vez, a chefe da diplomacia sueca, Anne Linde, destacou que as sanções visam "os responsáveis pela repressão de protestos pacíficos e, principalmente, do assassinato de várias mulheres".

