União Europeia reforça a importância da participação ucraniana nas negociações de paz

Os líderes dos países da União Europeia insistiram, nesta terça-feira, na necessidade de que os ucranianos possam "decidir seu futuro", a três dias da reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra.

“Nós, os líderes da União Europeia, aplaudimos os esforços do presidente Trump para pôr fim à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, escreveram. “Os ucranianos devem ter liberdade para decidir seu futuro”, acrescenta a declaração.

A paz na Ucrânia e a postura de Zelensky

Os líderes europeus reforçaram que o caminho para a paz na Ucrânia “não pode ser decidido” sem a participação do próprio país, e consideraram que só podem ocorrer negociações substanciais “no contexto de um cessar-fogo ou da redução das hostilidades”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os governantes europeus têm um encontro previsto com Trump na quarta-feira.