União Europeia reforça a importância da participação ucraniana nas negociações de paz

Com a reunião entre Trump e Putin se aproximando, líderes europeus destacam que a Ucrânia deve ter liberdade para decidir seu futuro

União Europeia: líderes europeus reiteram apoio ao direito da Ucrânia de decidir seu futuro, enquanto aguardam negociações de paz com Trump e Putin. (Eitan ABRAMOVICH /AFP)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07h06.

Os líderes dos países da União Europeia insistiram, nesta terça-feira, na necessidade de que os ucranianos possam "decidir seu futuro", a três dias da reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra.

“Nós, os líderes da União Europeia, aplaudimos os esforços do presidente Trump para pôr fim à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, escreveram. “Os ucranianos devem ter liberdade para decidir seu futuro”, acrescenta a declaração.

A paz na Ucrânia e a postura de Zelensky

Os líderes europeus reforçaram que o caminho para a paz na Ucrânia “não pode ser decidido” sem a participação do próprio país, e consideraram que só podem ocorrer negociações substanciais “no contexto de um cessar-fogo ou da redução das hostilidades”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os governantes europeus têm um encontro previsto com Trump na quarta-feira.

