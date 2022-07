União Europeia não espera que gasoduto Nord Stream retome atividades

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), não espera que o fornecimento de gás da Rússia para a Europa por meio do Nord Stream seja retomado quando os trabalhos de manutenção no gasoduto forem concluídos nesta semana, afirmou o comissário de Orçamento e Administração da UE, Johannes Hahn. "Estamos trabalhando com o pressuposto de que [o gasoduto] não voltará a operar", disse Hans a repórteres nesta terça-feira, 19 às margens de uma conferência em Singapura.

O Nord Stream foi desativado há uma semana para trabalhos de manutenção que deveriam se estender por dez dias, com a reabertura prevista para quinta-feira, 21. O fechamento do gasoduto tem alimentado temores de que a Rússia poderá interromper o fornecimento de gás à Europa, em retaliação pela sanções que sofreu por causa da invasão da Ucrânia.

Hahn está em Singapura para promover um plano de investimento e recuperação da UE. O bloco tem a expectativa de captar em torno de € 800 bilhões de investidores domésticos e estrangeiros nos próximos anos.

