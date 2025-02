União Europeia deve aplicar medidas proporcionais contra tarifa de Trump sobre aço e alumínio

Após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de uma nova tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, a União Europeia declarou que responderá com “contramedidas” de igual proporção.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou a decisão do governo americano e afirmou que a medida não ficará sem resposta.

“Tarifas injustificadas sobre a UE não ficarão sem resposta — elas desencadearão contramedidas firmes e proporcionais", declarou.

A nova tarifa, aplicada nesta segunda-feira, 10, atinge as importações globais de aço e alumínio, afetando também o Brasil, um dos principais exportadores dessas commodities para os Estados Unidos.

O anúncio não foi inesperado, já que Trump defende a aplicação de tarifas desde sua campanha eleitoral. Até o momento, ele já impôs tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, mas suspendeu a medida após negociações. Um imposto de 10% também foi implementado sobre produtos da China.

Cresce a preocupação de que a política protecionista de Trump possa desencadear uma guerra comercial global, com potenciais impactos na inflação e no crescimento econômico dos Estados Unidos.