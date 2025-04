União Europeia aprova tarifas de retaliação contra os EUA em resposta às medidas de Trump

Nesta quarta-feira, 9, uma maioria dos 27 estados-membros da União Europeia (UE) aprovou a aplicação de tarifas sobre cerca de € 21 bilhões (US$ 23,2 bilhões) de produtos dos Estados Unidos, como parte de uma resposta às tarifas de 25% que o presidente Donald Trump impôs no mês passado sobre as exportações de aço e alumínio do bloco.

As novas tarifas, que visam produtos como soja, diamantes, produtos agrícolas, carne de frango e motocicletas, começarão a ser implementadas a partir de meados de abril, com outras medidas previstas para entrar em vigor em maio e dezembro.

As tarifas de retaliação são parte de uma guerra comercial transatlântica crescente. Os EUA também aplicaram uma tarifa de 20% sobre quase todas as exportações europeias, além de uma taxa de 25% sobre carros e algumas peças automotivas.

Trump também anunciou a intenção de aumentar as tarifas sobre produtos como madeira, semicondutores e produtos farmacêuticos.

O objetivo da UE com essas contramedidas é pressionar os EUA a negociarem uma solução “justa e equilibrada”, embora até o momento as conversas não tenham avançado significativamente.

A Comissão Europeia, responsável pelas questões comerciais do bloco, está preparando um “termo de acordo” com potenciais áreas de negociação, incluindo a redução de tarifas e alterações nas regulamentações e padrões comerciais.

O movimento europeu ocorre em meio a críticas de Trump à UE, que ele acusou de ter sido criada para “prejudicar” os EUA, apontando o superávit comercial do bloco como evidência de uma relação desigual. O conflito pode impactar negativamente as previsões de crescimento da zona do euro para este e o próximo ano, afetando a expansão econômica da região, segundo o Banco Central Europeu (BCE).