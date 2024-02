União Europeia aprova ajuda de 50 bilhões de euros para Ucrânia

Os países da União Europeia vão prover um novo pacote de 50 bilhões de euros (55 bilhões de dólares, 270 bilhões de reais) para a Ucrânia, em meio aos esforços do bloco para ajudar o país em guerra com a Rússia. O valor vai ser disponibilizado ao longo de quatro anos, a partir de 2024. O acordo foi selado nesta quinta-feira, 1, durante uma reunião com os líderes do bloco em Bruxelas, Bélgica, e estava bloqueado pela Hungria desde dezembro.

O anúncio foi feito por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, no X (antigo Twitter). Ele afirmou que o acordo "garante financiamento sólido, de longo prazo e previsível para a Ucrânia" e demonstra que a "UE está assumindo a liderança e responsabilidade no apoio à Ucrânia; sabemos o que está em jogo".

Também na rede social, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy celebrou a decisão como "muito importante". O valor é aguardado pela Ucrânia especialmente no momento em que o financiamento dos EUA, de mais de 60 bilhões de dólares, está bloqueado no Congresso.

Há um mês, o presidente da Hungria, Viktor Orbán, bloqueou o pacote. O líder também é contra o início das conversas para a adesão de Kiev ao bloco, além de ter vetado ajuda financeira à Ucrânia em 2022. Um dos principais aliados da Rússia na União Europeia, Viktor Orbán disse em janeiro que a decisão de integrar a Ucrânia ao bloco era "completamente insensata, irracional e incorreta”.

Ainda não está claro o que levou Orbán -- que, segundo um diplomata, estava "usando esta oportunidade para chantagear" o bloco, segundo uma reportagem do Financial Times - a retirar seu veto.