União Europeia ameaça tarifas de 30% sobre US$ 117 bilhões de produtos dos EUA em resposta a Trump

A União Europeia está se preparando para reagir às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso um acordo comercial não seja alcançado até o dia 1º de agosto, prazo dado pelo americano para que as taxas entrem em vigor. Segundo a Bloomberg, a intenção da UE é de retaliar com a imposição de tarifas de 30% sobre produtos americanos, incluindo uma ampla gama de itens como carros, aviões e bebidas alcoólicas, somando aproximadamente US$ 117 bilhões (ou 100 bilhões de euros).

De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, a medida será uma combinação de duas listas de produtos: uma já aprovada, que abrange cerca de 21 bilhões de euros em bens dos EUA, e outra proposta anteriormente, de aproximadamente 72 bilhões de euros em produtos americanos. A ação visa contrabalançar a estratégia de Trump, que ameaça aplicar tarifas sobre as exportações da UE, principalmente em áreas industriais como o setor automobilístico e aeronáutico.

As tarifas de 30% podem ser implementadas assim que os EUA começarem a aplicar suas próprias alíquotas, caso as negociações comerciais entre as partes não evoluam antes do final de julho. Apesar de ser uma medida de retaliação, a União Europeia ainda prefere uma solução negociada, embora se prepare para a aplicação imediata dessas tarifas, caso não haja um avanço nos diálogos.

A crise comercial também tem levado os países membros da UE, como a Alemanha, a adotar uma postura mais firme, em resposta ao endurecimento da abordagem dos EUA nas negociações. A Alemanha, em particular, demonstrou disposição para apoiar o uso de uma ferramenta diplomática poderosa, o Instrumento Anticoerção (ACI), caso as conversações fracassem. Este instrumento poderia ser ativado para aplicar sanções e medidas retaliatórias ainda mais contundentes, especialmente contra empresas de tecnologia dos EUA.