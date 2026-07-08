União Europeia adiará mudanças para viagens após caos em aeroportos, diz jornal

A União Europeia deve adiar para 2027 a implementação do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (Etias), mecanismo que exigirá autorização prévia de entrada para cerca de 1,4 bilhões de viajantes isentos de visto, incluindo cidadãos do Reino Unido e dos Estados Unidos, segundo reportagem do jornal Financial Times.

O sistema, inspirado no modelo norte-americano Esta, prevê uma taxa de €20 e verificações adicionais de segurança antes da viagem.

A decisão de postergar o lançamento ocorreria em meio às dificuldades enfrentadas pelo novo Sistema de Entrada e Saída (EES), que obriga viajantes de fora da UE a registrar impressões digitais e imagens faciais nos pontos de fronteira do bloco.

Problemas técnicos e uma implementação desigual entre os Estados-membros provocaram longas filas em aeroportos e resultaram em aviões decolando com uma fração da capacidade, levando os setores aéreo e de turismo a alertar sobre uma temporada de férias marcada por atrasos e congestionamentos.

Segundo fontes envolvidas nas discussões, a agência europeia EU-Lisa, responsável pelo desenvolvimento do Etias e do EES, reconheceu que a entrada em operação do novo sistema até o fim deste ano já não é viável.

O conselho de administração da agência discutiu um adiamento em junho e deve se reunir novamente em setembro para definir um novo cronograma.

Atrasos

A Comissão Europeia, responsável por definir a data de lançamento, só poderá fazê-lo após a conclusão bem-sucedida dos testes conduzidos pela EU-Lisa.

Fontes próximas às negociações afirmam que ainda existem problemas de tecnologia da informação no Etias e que a prioridade do bloco é estabilizar o funcionamento do EES antes de introduzir um segundo sistema que poderia aumentar ainda mais o tempo de espera nas fronteiras.

O atraso representa mais um revés para a estratégia europeia de digitalização e reforço dos controles migratórios. O EES, inicialmente previsto para entrar em operação em 2022, já havia sido adiado diversas vezes devido a dificuldades de contratação, problemas técnicos e à preparação insuficiente de alguns países-membros.

A situação também expõe os desafios institucionais enfrentados pela UE na implementação de grandes projetos tecnológicos transnacionais. Embora autoridades europeias acreditem que o adiamento do Etias possa ser relativamente curto, outras fontes classificam a expectativa de um lançamento ainda este ano como "ilusória", sugerindo que o bloco pode precisar de vários meses adicionais para resolver as falhas operacionais e evitar novos transtornos nas fronteiras.