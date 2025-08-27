União Europeia acelera legislação para remover todas as tarifas impostas a produtos americanos

A União Europeia busca acelerar a tramitação de uma legislação que remove todas as tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos. A decisão ocorre após uma exigência do presidente norte-americano, Donald Trump. Em troca, Washington reduzirá as taxas cobradas sobre automóveis fabricados no bloco, de acordo com a Bloomberg.

Segundo o site, a Comissão Europeia pretende incluir tarifas preferenciais para parte dos produtos agrícolas e de pescados americanos. A pressa em apresentar a proposta fará com que o grupo dispense a avaliação de impacto de retirada das taxas, processo que é geralmente adotado em medidas dessa natureza.

Bruxelas já chegou a reconhecer que o acordo favorece mais os EUA, mas o considera estratégico para dar previsibilidade ao comércio. “É um pacto forte, ainda que não perfeito”, disse anteriormente a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Automóveis no centro do impasse

Atualmente, carros e peças europeias enfrentam tarifas de 27,5% para entrar no mercado norte-americano. O compromisso prevê que, se a nova legislação for apresentada até o fim do mês, a taxa caia para 15% com efeito retroativo a 1º de agosto.

O setor automotivo é considerado vital para o bloco. Apenas a Alemanha exportou cerca de US$ 34,9 bilhões em veículos e componentes para os Estados Unidos em 2024, segundo dados citados pela Bloomberg.

Mesmo com o avanço nas negociações, Trump mantém o discurso de possíveis sanções contra países que tributam serviços digitais. Ele não especificou se a União Europeia será alvo, mas há anos critica as regras do bloco em relação a gigantes da tecnologia como Google e Apple, classificando-as como prejudiciais às companhias americanas.