Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

União Europeia acelera legislação para remover todas as tarifas impostas a produtos americanos

Bruxelas reconheceu que o acordo com Trump favorece mais os Estados Unidos, mas alegou que as medidas são essenciais para oferecer estabilidade e segurança às empresas

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06h54.

A União Europeia busca acelerar a tramitação de uma legislação que remove todas as tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos. A decisão ocorre após uma exigência do presidente norte-americano, Donald Trump. Em troca, Washington reduzirá as taxas cobradas sobre automóveis fabricados no bloco, de acordo com a Bloomberg.

Segundo o site, a Comissão Europeia pretende incluir tarifas preferenciais para parte dos produtos agrícolas e de pescados americanos. A pressa em apresentar a proposta fará com que o grupo dispense a avaliação de impacto de retirada das taxas, processo que é geralmente adotado em medidas dessa natureza.

Bruxelas já chegou a reconhecer que o acordo favorece mais os EUA, mas o considera estratégico para dar previsibilidade ao comércio. “É um pacto forte, ainda que não perfeito”, disse anteriormente a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Automóveis no centro do impasse

Atualmente, carros e peças europeias enfrentam tarifas de 27,5% para entrar no mercado norte-americano. O compromisso prevê que, se a nova legislação for apresentada até o fim do mês, a taxa caia para 15% com efeito retroativo a 1º de agosto.

O setor automotivo é considerado vital para o bloco. Apenas a Alemanha exportou cerca de US$ 34,9 bilhões em veículos e componentes para os Estados Unidos em 2024, segundo dados citados pela Bloomberg.

Mesmo com o avanço nas negociações, Trump mantém o discurso de possíveis sanções contra países que tributam serviços digitais. Ele não especificou se a União Europeia será alvo, mas há anos critica as regras do bloco em relação a gigantes da tecnologia como Google e Apple, classificando-as como prejudiciais às companhias americanas.

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaEstados Unidos (EUA)TarifasDonald Trump

Mais de Mundo

Trump aumenta tarifas da Índia para 50% como 'retaliação' por importação de petróleo russo

Escalada da violência na Colômbia: 34 militares são feitos reféns em área dominada pelo narcotráfico

Polônia com seca histórica? Maior rio do país registra nível preocupante

Trump promete pena de morte para assassinos em Washington

Mais na Exame

Mercados

Como noivado de Taylor Swift e Travis Kelce pode gerar 'momento cisne negro' nos mercados

Esporte

Jogos corporativos movimentam São Paulo com 13 modalidades e 2 mil atletas

Tecnologia

De vinis a câmeras analógicas: por que a nostalgia dos anos 90 conquistou a Geração Z?

Mundo

Trump aumenta tarifas da Índia para 50% como 'retaliação' por importação de petróleo russo