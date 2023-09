A União Africana é o mais novo membro do G20. O anúncio foi feito, neste sábado, pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante a abertura do encontro de líderes e representantes das economias mais ricas do mundo.

"Gostaria de convidar o presidente da União Africana [Azali Assoumani] para assumir seu lugar como membro permanente do G20", disse Modi, seguido de aplausos.

Agora, além da União Europeia, outro bloco regional, da África, estará presente nas reuniões do grupo. Os demais membros são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Em seu discurso, Modi enfatizou que o G20 enfrenta uma crise de confiança. Disse que a abordagem deve ter como foco o ser humano. "Estão exigindo novas soluções para nós. E, portanto, é com uma abordagem centrada no ser humano que devemos cumprir cada uma das nossas responsabilidades e seguir em frente, amigos. Essa organização está com uma crise de confiança."

Agenda de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dedicar parte de sua agenda em Nova Délhi, na Índia, a encontros com líderes autoritários. Lula vai se reunir neste sábado, 9, com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman Al Saud, e com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

(Com O Globo e Estadão)