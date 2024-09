Ultranacionalistas vencem eleições na Áustria pela primeira vez, segundo projeções

O partido ultranacionalista FPÖ venceu neste domingo pela primeira vez as eleições parlamentares na Áustria, conseguindo 29,1% dos votos, segundo as primeiras projeções baseadas em votos reais, ficando à frente do conservador ÖVP, que obteve 26,3%.

O partido ultranacionalista e de extrema-direita cresceu 13 pontos percentuais em relação aos resultados de 2019, com sua mensagem anti-imigração e crítica às medidas tomadas pelo atual governo, composto por conservadores e ambientalistas, para controlar a pandemia de covid-19.

Por sua vez, o Partido Popular Austríaco (ÖVP), líder do Executivo em fim de mandato, perdeu 11 pontos desde as últimas eleições.

Segundo estas primeiras projeções, que têm como base os votos reais, o social-democrata SPÖ seria a terceira força do Parlamento austríaco, com 20,9% dos votos (0,3% abaixo de seus últimos resultados).

Também entram no Parlamento os liberais do Neos (8,8%) e os Verdes (8,7%), que têm sido o parceiro minoritário do Partido Popular no governo, e que perderam mais de cinco pontos desde as últimas eleições.

O FPÖ, partido aliado de grupos ultranacionalistas e de extrema-direita na Europa, como os Irmãos da Itália ou o húngaro Fidesz, alcançou assim seu melhor resultado eleitoral, superando inclusive o do seu líder histórico Jörg Haider em 1999.

Naquela ocasião, apesar de ser a segunda força mais votada, o partido entregou a liderança do governo ao ÖVP, que ficou em terceiro lugar.

Desta vez, no entanto, o partido já antecipou durante a campanha que, se vencer as eleições, exigirá que lhe seja confiada a incumbência de formar um Executivo.