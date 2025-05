Ultradireita lidera primeiro turno das presidenciais da Romênia, mostram pesquisas

O candidato mudou, mas a extrema direita ainda está na liderança: cinco meses após a surpreendente anulação do primeiro turno da eleição presidencial, a Romênia confirmou sua virada nacionalista em uma nova votação neste domingo (4).

A raiva e a decepção pesam muito neste país do Leste Europeu de 19 milhões de habitantes e membro da Otan, cujas eleições de novembro foram anuladas devido a suspeitas de interferência russa.

De acordo com as pesquisas de boca-de-urna, o líder do partido nacionalista AUR, George Simion, teve entre 30% e 33% dos votos. Ele é seguido por dois candidatos pró-europeus que estão empatados com 21% e 23%.

“Juntos, escrevemos uma página da história hoje”, disse Simion em uma mensagem de vídeo transmitida na sede de seu partido, onde os apoiadores entoaram slogans como "Fora ladrões, vida longa aos patriotas".

No entanto, ele “provavelmente será derrotado no segundo turno” em 18 de maio, porque tem uma margem estreita para ganhar mais votos, disse à AFP o professor de ciências políticas Sergiu Miscoiu, prevendo uma disputa muito acirrada.

Onze candidatos disputavam a presidência no primeiro turno. O cargo é cerimonial, mas influente na política externa.

"Presidente MAGA"

A vitória em novembro de Calin Georgescu, um ex-funcionário público sênior que seus detratores acusaram de ser pró-Kremlin, gerou preocupação na Europa Ocidental e mergulhou a Romênia em uma crise política.

O Tribunal Constitucional invalidou o primeiro turno e excluiu o candidato de 60 anos da eleição, após uma campanha maciça na plataforma TikTok que levantou suspeitas de interferência russa.

Ele foi então substituído por George Simion, de 38 anos, que havia ficado em quarto lugar em novembro. Os dois apareceram juntos no domingo em uma seção eleitoral em Mogosoaia, perto de Bucareste.

Muitos esperam, como Robert Teodoroiu, um motorista de 37 anos, que sua cédula conte para alguma coisa desta vez. “Estou tentando a sorte novamente”, disse ele à AFP em uma rua da capital.

Simion, que afirma ser “mais moderado” do que Georgescu, compartilha sua animosidade contra o que ele chama de “burocratas não eleitos de Bruxelas” da UE, a quem ele acusa de se intrometer nas eleições romenas.

Ele denunciou a Rússia, mas se opõe ao envio de ajuda militar à Ucrânia, com a qual compartilha uma fronteira, e quer reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos.

Apoiador entusiasmado de Donald Trump, ele frequentemente aparece usando um boné com o famoso slogan do presidente dos EUA, “Make America Great Again” (Torne a América grande novamente), e espera ser o “presidente MAGA” da Romênia.

Um discurso que agradou a Stela Ivan, 67 anos, moradora da pequena cidade de Alexandria, ao sul de Bucareste.

Depois de décadas de domínio dos mesmos partidos desde o fim do comunismo, essa mulher espera "de todo coração" que um presidente de extrema direita traga uma mudança de rumo para a Romênia.

O candidato da coalizão pró-europeia que atualmente governa, Crin Antonescu, e o prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, aparecem muito empatados nas pesquisas de boca de urna, com cerca de 21% e 23% dos votos respectivamente.

Atrás deles, com cerca de 15%, se encontra o primeiro-ministro social-democrata Victor Ponta, que apostou em um discurso que lembrava às vezes os de Trump, no qual não faltavam as alusões a Deus.