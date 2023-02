UE fecha acordo sobre teto de preço para produtos petrolíferos russos

A União Europeia (UE) fechou um acordo nesta sexta-feira sobre o teto de preço para os produtos petrolíferos russos, anunciou a presidência sueca do bloco no Twitter.

"Os embaixadores da UE aprovaram hoje o teto de preço para os produtos petrolíferos russos, antes de uma aprovação definitiva pelo Conselho Europeu", tuitaram autoridades suecas em nome de seu país, que ocupa a presidência semestral do bloco. Trata-se de um "acordo importante, que faz parte da resposta contínua da União Europeia e de seus sócios à guerra de agressão russa contra a Ucrânia".

Esta é a mais recente de uma série de medidas internacionais para limitar a receita que a Rússia obtém de exportações, em resposta à ofensiva lançada por Moscou há quase um ano contra a Ucrânia.

Em dezembro passado, a UE impôs um embargo ao petróleo bruto russo transportado por via marítima, somado a um teto de US$ 60 por barril para o preço do produto. Este segundo embargo da UE, que afetará os produtos refinados russos, como petróleo, diesel e combustível para calefação, entrará em vigor no próximo domingo.

A presidência sueca da UE afirmou que os tetos de preços definidos pelos países do bloco representam "um acordo importante no âmbito da resposta contínua da UE e de seus sócios à guerra". Ela não informou o teto que será aplicado ao preço de cada produto.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a limitação do preço do petróleo russo para exportação, em vigor desde dezembro, já custa à Rússia “cerca de € 160 milhões por dia”.