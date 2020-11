UE fecha acordo para 160 mi de doses de vacina contra covid-19 da Moderna

A União Europeia firmou um acordo com a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna para receber um suprimento de 160 milhões de doses de sua candidata a vacina contra covid-19, disse a chefe da Comissão Europeia nesta terça-feira.

Na semana passada, a Moderna disse que sua vacina experimental é 94,5% eficaz na prevenção da covid-19, com base em dados provisórios de um teste clínico de estágio avançado.

“É com prazer que anuncio que amanhã aprovaremos um novo contrato para obter outra vacina contra Covid-19”, disse Ursula von der Leyen, acrescentando que o acordo “nos permite comprar até 160 milhões de doses de uma vacina produzida pela Moderna”.

Em agosto, a Comissão, que é o Executivo da UE e colidera as negociações com fabricantes de vacina em nome dos países-membros do bloco, disse que conversas preliminares com a Moderna foram concluídas com o objetivo de assinar um contrato para o suprimento de 80 milhões de doses de sua vacina, com a opção de comprar outras 80 milhões.

É o sexto acordo de suprimento que o bloco negocia com fabricantes de vacina para obter imunizantes contra Covid-19.