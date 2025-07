UE critica ameaça tarifária de Trump e diz que está 'pronta' para continuar trabalhando em um acordo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou as novas tarifas de 30% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado, 12, mas afirmou que a União Europeia ainda quer trabalhar em um acordo comercial com Washington.

"Impor tarifas de 30% às exportações da UE interromperia cadeias de suprimentos transatlânticas essenciais, em detrimento de empresas, consumidores e pacientes de ambos os lados do Atlântico", disse Von der Leyen em um comunicado.

Segundo ela, as negociações entre as partes continuarão,ao mesmo tempo em que serão tomadas todas as medidas necessárias para preservar os interesses do bloco comercial.

"Continuamos prontos para continuar trabalhando em direção a um acordo antes de 1º de agosto. Ao mesmo tempo, tomaremos todas as medidas necessárias para preservar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário", acrescentou.

Trump diz que União Europeia não tem reciprocidade

Na carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Trump afirmou que as relações entre o país e o bloco comercial têm sido pautadas pela falta de reciprocidade.

"Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais persistentes e prolongados, causados por políticas tarifárias e não tarifárias da União Europeia. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco", afirmou o republicano, na carta.

Além da tarifa de 30% para a União Europeia, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os produtos transbordados estarão sujeitos à tarifa mais elevada. Trump também afirmou que qualquer retaliação da União Europeia não ficará sem resposta.

"A União Europeia permitirá acesso completo e aberto ao mercado dos Estados Unidos, sem que tarifas sejam cobradas de nós, em uma tentativa de reduzir o grande déficit comercial. Se, por qualquer motivo, decidirem aumentar suas tarifas e retaliarem, qualquer que seja o valor, esse aumento será somado aos 30% que cobraremos", disse o republicano.