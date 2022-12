UE aprova novas sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira, 15, que aprovou um novo pacote de sanções destinado a aumentar a pressão sobre a Rússia por sua guerra na Ucrânia. O pacote, cujos detalhes não foram revelados, foi aprovado após dias de deliberações durante uma reunião dos embaixadores do bloco de 27 nações em Bruxelas, enquanto os líderes da UE realizavam uma cúpula nas proximidades.

A República Tcheca, que detém a presidência rotativa do Conselho da UE, disse que o pacote será confirmado por procedimento escrito na sexta-feira. Nenhuma questão de última hora era esperada antes que os detalhes fossem publicados nos registros legais do bloco. "Sabemos que essas sanções são eficientes", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, acrescentando que as medidas punitivas devem ser complementadas com ajuda financeira, militar e humanitária à Ucrânia.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, propôs na semana passada proibições de viagens e congelamento de ativos de quase 200 outras autoridades e militares russos como parte da nova rodada de medidas. Não ficou claro se as propostas foram alteradas durante as negociações entre os países membros.

Os alvos das últimas sanções recomendadas incluíram ministros de governo, legisladores, governadores regionais e partidos políticos. A Comissão da UE também queria atingir a indústria de defesa russa e mais bancos russos e impor controles e restrições à exportação de produtos como produtos químicos, agentes nervosos, eletrônicos e componentes de TI que poderiam ser usados pelas forças armadas.

A presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, também propôs "proibir as exportações diretas de motores de drones para a Rússia e a exportação para terceiros países, como o Irã, que poderiam fornecer drones para a Rússia". Além disso, a Comissão Europeia recomendou que os membros da UE tomem medidas contra os setores de energia e mineração da Rússia, inclusive com a proibição de novos investimentos em mineração, e que tomem medidas para tirar mais estações de TV russas do ar na Europa.

"Estamos aumentando ainda mais a pressão sobre a liderança russa", disse o chanceler alemão Olaf Scholz. Além de sanções a várias entidades, bancos e indivíduos, incluindo Putin e membros de sua família, a UE aprovou anteriormente um embargo às importações de carvão e petróleo marítimo em estreita colaboração com os aliados ocidentais.

LEIA TAMBÉM: