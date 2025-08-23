Ucrânia relata 448 ataques russos em Zaporizhzhya e bombardeios em outras regiões

As autoridades da Ucrânia relataram neste sábado, 23 de agosto, 448 ataques lançados pela Rússia contra 17 assentamentos na região de Zaporizhzhya, além de bombardeios em outras regiões do país que causaram danos materiais e deixaram várias pessoas feridas.

Segundo afirmou em uma publicação no Telegram o chefe da administração militar de Zaporizhzhya, Ivan Fedorov, houve ataques aéreos, com drones e mísseis, resultando em 37 relatos de destruição de apartamentos, casas, edifícios agrícolas e infraestrutura.

Anteriormente, na última quinta-feira, 16 civis ficaram feridos na região de Kherson em decorrência da agressão russa, de acordo com a administração militar local. Os russos atacaram infraestruturas críticas e sociais, além de áreas residenciais de assentamentos na região. No total, 11 casas foram danificadas.

Os ocupantes também danificaram um oleoduto, uma garagem privada e carros.

Em Kiev, um alerta aéreo foi emitido devido à ameaça de ataques com drones, mas foi suspenso na madrugada, após 32 minutos.

Também houve ataques com drones durante a noite em Konotop e em Kramatorsk, na região de Donetsk, onde três pessoas ficaram feridas, segundo informaram as autoridades militares em uma publicação no Facebook.