Ucrânia recupera 63 km² de território em uma semana — maior avanço desde 2023

O Exército da Ucrânia retomou 63 km² de território do Exército russo entre a quarta-feira da semana passada, 11, e o último domingo, 15, segundo análise da AFP com base em dados do Institute for the Study of War (ISW).

De acordo com o levantamento, as forças ucranianas recuperaram 91 km² no período. Desse total, 86 km² ficam em uma área localizada a cerca de 80 quilômetros a leste de Zaporizhzhia, região onde as tropas russas haviam avançado de forma significativa desde o verão de 2025.

No mesmo intervalo, o Exército russo conquistou 28 km² em outros trechos da linha de frente, o que resultou em um ganho territorial líquido de 63 km² a favor de Kiev. Segundo a AFP, esse é o maior avanço ucraniano em um período tão curto desde a contraofensiva iniciada em junho de 2023.

Interrupção do Starlink é apontada como fator para avanço

Uma das explicações para o avanço das tropas ucranianas é a interrupção do uso do serviço de internet via satélite Starlink pelas forças russas na linha de frente. Segundo avaliação do ISW, a perda de acesso à rede prejudicou comunicações e a cadeia de comando de Moscou em algumas áreas de combate.

Observadores militares russos já haviam relatado a interrupção no início de fevereiro, após anúncios de Elon Musk, proprietário da SpaceX, responsável pelo serviço. Musk afirmou que adotaria “medidas” para impedir o uso da tecnologia pelo Kremlin.

Autoridades ucranianas afirmaram que drones russos vinham utilizando o Starlink para driblar sistemas de interferência eletrônica e aumentar a precisão dos ataques.

Rússia mantém controle de mais de 19% do território ucraniano

Apesar do avanço recente da Ucrânia, a Rússia ainda controla pouco mais de 19% do território do país.

Antes da invasão iniciada em fevereiro de 2022, Moscou já ocupava cerca de 7% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e parte da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

O Exército russo avançou 319 km² apenas no mês de janeiro, segundo os dados citados na análise.