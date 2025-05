Ucrânia prendeu mais de 49 mil pessoas que tentaram fugir do país desde o início da guerra

Mais de 49 mil pessoas foram detidas na Ucrânia por tentarem sair ilegalmente do país desde que a lei marcial foi imposta em 2022 devido à invasão da Rússia, segundo o Serviço Nacional de Guardas de Fronteira. Homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos são proibidos de deixar o país, exceto em casos excepcionais.

Como resultado, aqueles que procuram fugir da guerra cruzam a fronteira ilegalmente, às vezes arriscando suas vidas.

Detalhes sobre as detenções e a lei marcial

— Desde 24 de fevereiro de 2022, aproximadamente 45 mil cidadãos ucranianos, homens com idade entre 18 e 60 anos, foram detidos pelo Serviço Nacional de Guardas de Fronteira — disse o porta-voz Andri Demtchenko. — Cerca de 4 mil pessoas adicionais também foram detidas por tentarem atravessar a fronteira através de pontos de passagem legais, mas com documentos falsos.

Rotas de fuga e dados de deslocamento

A maioria dos ucranianos que tentam fugir buscam a região ocidental de Transcarpathian, uma área montanhosa e florestal na fronteira com a Romênia e a Hungria, conhecida por várias atividades de contrabando.

Apenas nos 11 primeiros dias da guerra, que começou em 24 de fevereiro de 2022, mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

"Mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia entraram nos países vizinhos em 10 dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, no X na época.

Impacto humanitário e perfil dos deslocados

De acordo com um relatório publicado pelo Acnur no início deste ano, desde o início da guerra, cerca de 10,6 milhões de ucranianos foram deslocadas de forma forçada, incluindo 3,7 milhões de deslocados dentro do próprio país e 6,8 milhões como refugiados no exterior, em busca de proteção internacional.

Cerca de um terço da população que ainda vive na Ucrânia (12,7 milhões de pessoas) precisa de assistência humanitária, segundo o Acnur. A maioria dos deslocados internos são mulheres (58%), sendo um quarto crianças (23%) ou idosos (26%).

Embora a maioria dos refugiados (61%) e deslocados internos (73%) ainda tenha esperança de retornar à Ucrânia um dia, apenas uma pequena parcela (5%) planeja isso em um futuro próximo.