Ucrânia irá propor cessar-fogo aéreo e marítimo em negociações com os EUA, diz agência

A Ucrânia apresentará uma proposta para cessar-fogo no espaço aéreo e no mar durante negociações com os Estados Unidos nesta terça-feira, 11, na Arábia Saudita, informou uma alta autoridade ucraniana à AFP nesta segunda-feira, 10. A medida seria um primeiro passo para um acordo de paz com a Rússia, com monitoramento facilitado.

O presidente Volodimir Zelensky chegou ao país do Golfo e se reunirá com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. "A Ucrânia busca a paz desde o primeiro segundo da guerra, e sempre dissemos que a única razão pela qual a guerra continua é a Rússia", afirmou Zelensky em comunicado no Telegram.

Tentativa de reconstruir laços com os EUA

As negociações acontecem após uma crise entre Kiev e Washington, agravada pela recente suspensão da ajuda militar americana e pelo corte no compartilhamento de inteligência. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência dos EUA em janeiro, as relações entre os dois países se tornaram mais tensas.

No final de fevereiro, Trump chamou Zelensky de "ditador", e os dois líderes tiveram um encontro conturbado na Casa Branca. O impasse impediu a assinatura de um acordo que daria aos Estados Unidos acesso aos recursos minerais da Ucrânia.

No entanto, as tensões diminuíram nos últimos dias. "Haverá muitos avanços a partir desta semana", disse Trump a jornalistas no último domingo, 9.

Pressão no campo de batalha

Enquanto a diplomacia tenta avançar, a Rússia reivindicou avanços militares significativos no fim de semana, incluindo novas ofensivas na região de Sumy, no leste ucraniano, pela primeira vez desde 2022.

Segundo um alto funcionário ucraniano, se os EUA continuarem limitando o compartilhamento de inteligência com Kiev, Moscou ganhará vantagem significativa no campo de batalha.

Na reunião de terça-feira (11), a Ucrânia será representada pelo chefe da administração presidencial, Andrii Yermak, pelo chanceler Andrii Sybiga, pelo ministro da Defesa Rustem Umerov e pelo chefe-adjunto do gabinete presidencial Pavlo Palissa.

Pelos EUA, estarão presentes figuras de alto escalão, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, que já se reuniram com autoridades russas em fevereiro.