Ucrânia fala em 'grande ataque' a espaços aéreos russos e agradece EUA por mísseis

A Ucrânia afirmou ter efetuado um dos ataques mais destrutivos contra os meios aéreos russos desde o início da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o ataque utilizou mísseis balísticos de longo alcance doados pelos Estados Unidos.

O anúncio foi feito depois de um funcionário dos EUA ter revelado que o Sistema de Mísseis Táticos do Exército, conhecido como ATACMS, procurado por Kiev e prometido pelo presidente Joe Biden, tinha sido entregue discretamente para ser utilizado no campo de batalha.

Segundo as forças de operações especiais da Ucrânia, nove helicópteros russos foram destruídos em dois aeródromos nas regiões ocupadas pela Rússia, num ataque noturno contra alvos no leste e no sul da Ucrânia. Também foram atingidos equipamento militar, um sistema de defesa aérea, armazéns de munições e pistas de pouso. Dezenas de militares russos ficaram feridos no ataque nomeado "Operação Libélula".

Zelensky fez um "agradecimento especial" aos Estados Unidos pelo envio dos mísseis e afirmou que os acordos com o presidente Biden estão sendo implementados. Em seu habitual discurso noturno à nação, afirmou que o ATACMS "provou seu valor". A ação aumenta a pressão sobre o Kremlin, já que ambos os lados buscam vantagens no campo de batalha antes do inverno e da prolongada guerra de desgaste.

De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, a tentativa de invadir Avdiivka, uma cidade fortemente protegida que atrapalha a investida russa de garantir o controle de toda a região de Donetsk, é a operação ofensiva mais significativa de Moscou na Ucrânia desde o início do ano. O esforço do Kremlin ocorre meses após a resistência à contraofensiva da Ucrânia e progride lentamente.

O ritmo do ataque russo ao alvo fortemente fortificado diminuiu nos últimos dias, desde seu lançamento na semana passada, disse um grupo de reflexão com sede em Washington. As autoridades russas não fizeram nenhum comentário imediato sobre os acontecimentos em torno de Avdiivka e, citando o Estado-Maior ucraniano, o Instituto para o Estudo da Guerra disse que as forças ucranianas repeliram 22 ataques russos na segunda-feira, abaixo dos 30 ataques registrados no dia anterior. Autoridades de Kiev disseram que a Rússia realizou até 60 ataques por dia no meio da semana passada.

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que a Rússia ainda está tentando cercar a cidade, com dez ataques nas últimas 24 horas. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que o esforço da Rússia para invadir Avdiivka "parece cada vez mais improvável no curto prazo".