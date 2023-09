Ucrânia diz ter retomado controle de plataformas de petróleo e gás no Mar Negro

Banhando a Ucrânia, a Rússia e três países da Otan [a aliança militar ocidental encabeçada pelos EUA], o Mar Negro se tornou um dos principais teatro de guerra na Ucrânia desde a decisão de Moscou de encerrar o acordo que garantia a exportação de grãos ucranianos em julho. O governo russo ameaçou atacar qualquer navio que chegue ou saia de portos ucranianos, impondo um bloqueio que obrigou Kiev a buscar rotas alternativas para escoar seus produtos.

Em outra frente, o ministério da Defesa da Ucrânia reivindicou, nesta segunda-feira, avanços no sul do país, onde o exército registrou progressos nas últimas semanas, e no leste, perto de Bakhmut. declarou a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar. A vice-ministra disse que as forças do país "continuam suas operações ofensivas no sul" e avançaram ao sul de Robotyne [localidade retomada dos russos no fim de agosto] e no oeste de Verbove.

Apesar da dificuldade com as linhas de defesa fortalecidas construídas pelos russos, os campos minados, trincheiras e armadilhas antitanques, Kiev afirma que espera avançar no sul, na área de Robotyne. E a primeira linha de defesa russa nesta área da região de Zaporíjia foi rompida, o que abre caminho para seguir com a ofensiva em direção às cidades de Tokmak e Melitopol, duas localidades importantes para a logística do exército russo, afirmaram as autoridades ucranianas.

Na região de Bakhmut, no leste do país, também foram registrados avanços e o exército ucraniano progrediu na área de Klishchiivka e Andriivka, disse a vice-ministra.

"Na semana passada, quase dois quilômetros quadrados de território foram liberados perto de Bakhmut. No total, 49 quilômetros quadrados foram liberados nos flancos da cidade desde o início da contraofensiva ucraniana em junho", informou Maliar.