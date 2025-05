Ucrânia diz ter derrubado, pela 1ª vez, dois caças russos usando drones navais; Rússia não confirma

A unidade de inteligência militar da Ucrânia afirma ter derrubado dois caças russos usando, pela primeira vez, drones navais, uma alegação que não foi confirmada por Moscou, mas que ressalta o papel de veículos não tripulados na estratégia de guerra de Kiev.

No sábado, em comunicado no Telegram, a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia (GUR) afirmou que um caça Su-30 havia sido abatido na sexta-feira perto da cidade costeira de Novorossiysk, para onde foram levados alguns dos navios da frota russa do Mar Negro.

Na publicação, os militares disseram que era “a primeira destruição de uma aeronave de combate por um drone naval no mundo.”

“O ataque histórico foi realizado por soldados da unidade especial do GUR do Ministério da Defesa da Ucrânia, Grupo 13, com um míssil da plataforma marítima não tripulada Magura”, se referindo ao modelo de drone naval que começou a ser desenvolvido em 2022.

Na manhã deste domingo, os militares afirmaram que dois caças haviam sido derrubados, e não apenas um, como informado na véspera.

— Este é um momento histórico — disse o chefe do GUR, tenente-general Kyrylo Budanov, em entrevista ao site The War Zone. — Usamos vários modelos [de mísseis] em nosso Magura-7, mas obtemos os melhores resultados com o AIM-9.

O militar afirmou que a tripulação de um dos caças foi resgatada por um navio civil, mas a segunda aeronave explodiu no ar, e não houve sobreviventes. Não foram apresentadas evidências sobre o destino dos militares russos, mas a operação foi elogiada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

— O abate de uma aeronave militar russa por nosso drone naval foi brilhante. Uma prova das capacidades ucranianas — disse Zelensky em pronunciamento de vídeo na noite de sábado. — Nosso Exército realizou uma operação contra instalações militares no território da Crimeia com muita precisão.

Moscou não se pronunciou sobre o ataque, mas blogueiros militares russos parecem confirmar as alegações ucranianas.

“Os ucranianos trouxeram mais de três dúzias de drones marítimos… para a área de Novorossiysk… Depois que [nosso] jato foi atingido, a tripulação acabou na água, cercada por drones marítimos inimigos”, disse o blogueiro Fighterbomber no Telegram, no sábado.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia emprega drones militares como um dos pilares de sua estratégia defensiva. Nos primeiros movimentos da guerra, os Bayraktar TB-2, produzidos pela Turquia, foram cruciais para barrar o avanço russo em direção a Kiev.

No Mar Negro, os drones navais têm ganhado relevância desde o ano passado: em fevereiro, os ucranianos afirmaram ter afundado o navio de combate Ivanovets usando veículos não tripulados. Em dezembro, o GUR anunciou a derrubada de dois helicópteros militares russos por uma versão inicial do Magura. Segundo um operador dos drones, em entrevista à CNN, o tamanho dos veículos torna difícil sua visualização no Mar Negro.