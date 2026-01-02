Mundo

Ucrânia determina a evacuação de 3 mil famílias frente à ofensiva russa

Medida abrange 44 locais entre Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, onde forças russas avançam

A decisão foi motivada pela piora das condições de segurança na região (Sergey Bobok/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15h16.

O governo ucraniano anunciou nesta sexta-feira, 2, a evacuação obrigatória de aproximadamente 3 mil crianças acompanhadas de seus pais de áreas próximas à linha de frente.

A medida abrange 44 localidades situadas nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, onde forças russas têm avançado.

Segundo declaração do ministro da Reconstrução, Oleksiy Kuleba, em sua conta no Telegram, a decisão foi motivada pela piora das condições de segurança na região.

"Diante do agravamento da situação de segurança, optamos pela evacuação compulsória de mais de 3.000 crianças e seus pais", afirmou o ministro.

