Ucrânia determina a evacuação de 3 mil famílias frente à ofensiva russa

O governo ucraniano anunciou nesta sexta-feira, 2, a evacuação obrigatória de aproximadamente 3 mil crianças acompanhadas de seus pais de áreas próximas à linha de frente.
A medida abrange 44 localidades situadas nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, onde forças russas têm avançado.
Segundo declaração do ministro da Reconstrução, Oleksiy Kuleba, em sua conta no Telegram, a decisão foi motivada pela piora das condições de segurança na região.
"Diante do agravamento da situação de segurança, optamos pela evacuação compulsória de mais de 3.000 crianças e seus pais", afirmou o ministro.
-
1/13
Soldados na Ucrânia
(TWITTER-3)
-
2/13
Guerra na Ucrânia
(Guerra na Ucrânia)
-
3/13
Corpo de soldado russo no campo de batalha em Malaya Rohan, na Ucrânia (17 mai. 2022)
(Russian Forces Withdraw From Towns Around Kharkiv)
-
4/13
Soldado ucraniano em Bakhmut, leste do país, em 9 de fevereiro de 2023
(urn_newsml_afp.com_20230210_c45e00d6-c276-466f-a515-bd30efc76364_ipad)
-
5/13
Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia
(Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia)
-
6/13
Ucrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev
(guerra-ucrUcrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev, em 4 de abril de 2022ania-russia (1))
-
7/13
Ponte Destruída em Irpin, perto de Kiev, Ucrânia
(Guerra na Ucrânia)
-
8/13
Kiev, na Ucrânia, virou zona de guerra após invasão russa
(urn_newsml_afp.com_20220301_2dbc9b41-180d-4d52-95c4-eb868656a069_ipad)
-
9/13
(Bombeiros trabalham em um incêndio em um prédio após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022)
-
10/13
Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022
(Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022)
-
11/13
Conflito na Ucrânia
(Conflito na Ucrânia)
-
12/13
Guerra no leste da Ucrânia
(Guerra no leste da Ucrânia)
-
13/13
Tropas ucranianas em Mariupol, Ucrânia
(size_960_16_9_tropas-ucrania.jpg)