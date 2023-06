Ucrânia anuncia reconquista de 8 localidades e contraofensiva ganha força

As forças ucranianas reconquistaram a localidade de Piatikhatki, na frente de batalha do sul do país, anunciou nesta segunda-feira, 19, a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar.

Oito localidades foram libertadas durante o mês, desde o início da contraofensiva ucraniana, com 113 quilômetros quadrados de território reconquistados, de acordo com a vice-ministra.

No sul, as tropas ucranianas "avançaram até sete quilômetros de profundidade" nas posições russas, destacou Maliar. Na frente de batalha leste, "a intensidade geral dos combates caiu na semana passada" e o exército ucraniano "avançou em várias direções", afirmou, sem revelar detalhes.

Derruba de quatro mísseis

O exército ucraniano também anunciou que derrubou quatro mísseis do tipo Kalibr e quatro drones explosivos de fabricação iraniana lançados pela Rússia durante a noite.

"Os disparos de mísseis foram executados a partir de um submarino no Mar Negro e os disparos de drones a partir da costa leste, no Mar de Azov", afirma um comunicado.