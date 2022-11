Ucrânia acusa Moscou de saquear casas vazias na cidade de Kherson

A Ucrânia acusou nesta segunda, 7, a Rússia de saquear casas vazias na cidade de Kherson, no sul do país, e ocupá-las com soldados em trajes, em preparação para os combates de rua cada vez mais próximos.

Ontem, autoridades da Rússia anunciaram o fim da retirada organizada de civis de Kherson e avisaram os que ficaram que, a partir de agora, terão de fugir por conta própria.

Kherson é uma das quatro regiões ucranianas anexadas ilegalmente pela Rússia em setembro - juntamente com Donetsk, Luhansk e Zaporizhzia, que correspondem a 18% do território da Ucrânia. Nas últimas semanas, no entanto, uma contraofensiva ucraniana vem reconquistando áreas ocupadas e ameaçando posições russas.

A região de Kherson é estratégica para o domínio da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Sem a província, os russos dependeriam quase que exclusivamente da Ponte de Kerch para levar suprimentos à península.

