Twitter vai transferir conta presidencial para Joe Biden no dia da posse

O Twitter vai transferir a conta @potus (President of the United States) para o presidente eleito Joe Biden no dia de sua posse, afirmou a companhia ao site norte-americano Politico.

De acordo com a companhia, essa é uma decisão já tomada, independentemente do reconhecimento do título pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O Twitter está se preparando ativamente para apoiar a transição da conta institucional no dia 20 de janeiro de 2021”, afirmou a companhia ao site The Verge.

Para que servem as contas oficiais?

Antes de Donald Trump, a conta era usada com maior frequência para que os líderes pudessem fazer anúncios de relevância e grande alcance na rede social — Trump preferiu usar sua conta pessoal para registrar suas falas.

De acordo com a empresa, outras contas presidenciais, como @whitehouse, @VP e @Flotus (First Lady of the United States) serão migradas também. O conteúdo existente será arquivado, assim como realizado anteriormente — durante a transição de Barack Obama para Donad Trump. Dessa forma, a conta fica sem nenhum tuíte prévio.

Recentemente, os CEOs do Twitter e do Facebook admitiram que as contas presidenciais têm privilégios de interação, dada a importância das publicações realizadas por eles, e seu consequente impacto. Ambos afirmaram que essa política deve ter fim a partir do próximo ano, nos Estados Unidos.