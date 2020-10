Twitter suspende contas de supostos apoiadores negros de Trump

O Twitter informou nesta terça-feira que suspendeu um grupo de contas que se dizia pertencer a apoiadores negros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua campanha à reeleição devido a spam e manipulação da plataforma.

O Twitter está investigando a atividade e pode suspender outras contas semelhantes se forem descobertas violações de suas políticas, disse um porta-voz da empresa de mídia social. O The Washington Post informou primeiro sobre a investigação.

Uma análise de algumas das contas suspensas mostra que muitas vezes elas usaram imagens roubadas para parecerem pessoas reais e postaram linguagem idêntica em suas mensagens, incluindo a frase: “Sim, sou negro e voto no Trump!”.

Algumas atraíram milhares de seguidores antes de serem suspensas. As contas às vezes alegavam pertencer a veteranos militares ou membros da polícia.

Uma das contas falsas, com o endereço @CopJrCliff, usava a imagem de um policial negro e chegou a ter 24 mil seguidos no Twitter apenas seis após ter se tornado ativa na plataforma. Foram necessários apenas 8 postagens para atingir este grau de relevância na rede social.

No último domingo, a conta foi suspensa. Antes disso, porém, uma das postagens feitas alcançou mais de 75 mil curtidas no microblog. Como reportado pelo The Washington Post, Isso mostra como as contas falsas podem ter ser ferramentas políticas eficientes, ainda que apenas por alguns dias, para divulgar narrativas enganosas.

Vale destacar que dias atrás o Twitter anunciou novas regras de conteúdo, mais rígidas, para evitar a disseminação de notícias falsas na rede. Três dias depois do anúncio, o presidente americano, e candidato a reeleição, recebeu uma advertência da rede social após uma postagem.