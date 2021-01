Twitter exclui novos tweets de Trump no @POTUS; suspende conta de campanha

O Twitter excluiu na sexta-feira novos tuítes postados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na conta oficial do governo @POTUS e suspendeu a conta de sua campanha presidencial, depois de encerrar sua conta pessoal na plataforma permanentemente.

Trump tuitou “Não seremos SILENCIADOS!” da conta do governo @POTUS, com 33,4 milhões de seguidores. O Twitter havia suspendido permanentemente o megafone do presidente, sua conta pessoal @realDonaldTrump, horas antes.

A empresa disse que as contas usadas por Trump para tentar contornar a proibição podem enfrentar suspensão permanente também sob suas políticas.

“O Twitter não é sobre LIBERDADE DE EXPRESSÃO”, escreveu Trump nos tuítes agora excluídos, acrescentando que está considerando construir sua própria plataforma de mídia social em um futuro próximo.

O Twitter fechou sua conta de campanha @TeamTrump logo depois dela enviar um tuíte com uma “declaração do presidente Trump” acusando o Twitter de “banir a liberdade de expressão” e coordenar com “os democratas e a esquerda radical” para silenciá-lo.