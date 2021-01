Turquia vacinou mais de 1 milhão com Coronavac na primeira semana

Da Redação, com Reuters

A Turquia vacinou mais de 1 milhão de pessoas contra a covid-19 na primeira semana de campanha nacional de imunização contra a doença usando a vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac Biotech, mostraram dados do Ministério da Saúde do país nesta quarta-feira.

O programa nacional turco foi lançado na quinta-feira da semana passada com prioridade para profissionais de saúde e idosos. Mais de 600 mil pessoas foram vacinadas nos dois primeiros dias, mas o ritmo diminuiu depois disso para cerca de 100 mil pessoas vacinadas diariamente.

A Turquia registrou mais de 2,3 milhões de infecções desde março e ainda relata cerca de 10.000 novos casos e 170 mortes por dia, após um mês de lockdown nos finais de semana e toques de recolher noturnos.

O país encomendou 50 milhões de doses da CoronaVac e recebeu 3 milhões. O país está em negociações para ter a vacina russa Sputnik V e a desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, além de trabalhar para desenvolver uma no mercado interno.

A vacina da Sinovac passou por estudos na Turquia, Brasil e Indonésia. O Butantan anunciou que a eficácia geral da Coronavac é de 50,4%.

Pesquisadores na Turquia e na Indonésia anunciaram taxas de eficácia mais altas — 91% e 65%, respectivamente — mas esses estudos foram pequenos demais para ser conclusivos.