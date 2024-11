Turquia lidera apelo na ONU com 53 países que pede suspensão da venda de armas a Israel Grupos de direitos humanos solicitaram que países que vendem armas aos israelenses interrompam esse fornecimento

Pessoas se reúnem com bandeiras nacionais israelenses em frente ao Centro Médico Sheba Tel-HaShomer, em Ramat Gan, em 8 de junho de 2024, para onde reféns israelenses foram transferidos após serem resgatados do cativeiro na Faixa de Gaza desde os ataques de 7 de outubro, em meio ao conflito em curso no território palestino entre Israel e o grupo militante Hamas. Israel disse que as suas forças resgataram vivos quatro reféns de um campo de refugiados de Gaza no dia 8 de junho, enquanto intensificavam um ataque, apesar do escrutínio sobre um ataque mortal a uma escola gerida pela ONU naquele local. Os quatro foram sequestrados pelo Hamas no festival de música Nova durante os ataques de 7 de outubro que desencadearam a guerra, disse o exército (JACK GUEZ/AFP)