Turista cai e fica ferido em novo acidente no monte Rinjani, na Indonésia

Um alpinista malaio foi resgatado no Monte Rinjani , em Lombok, na Indonésia, poucos dias após a morte da brasileira Juliana Marins no local.

Em comunicado divulgado neste sábado, 28, o chefe da Agência do Parque Nacional do Monte Rinjani informou que a evacuação foi rápida, e que as equipes receberam relatos sobre o ocorrido via grupos de escalada no WhatsApp. O turista foi carregado em uma maca por uma rota alternativa usada em casos de urgências médicas.

Ele estava consciente, e foi examinado no centro de saúde da comunidade de Senaru, onde foram constatadas apenas pequenas escoriações na cabeça. Segundo o boletim, o alpinista retornou ao seu grupo, chegando a visitar as cachoeiras de Senaru. Em fotos compartilhadas em grupos de escalada, ele aparece com um curativo na cabeça. Acidente poucos dias depois de morte de brasileira

O caso acontece poucos dias depois do resgate do corpo de Juliana Marins, jovem niteroiense de 26 anos que escorregou num trecho da trilha para o cume do Monte Rinjani, no dia 20 de junho, e foi encontrada morta a uma profundidade de cerca de 600 metros após uma busca de cinco dias dificultada pelo clima severo e pelo terreno íngreme. O caso atraiu atenção internacional devido à demora na operação de salvamento.