Túnel de US$ 65 bilhões promete ligação entre Alasca e Rússia; Trump avalia proposta

Projeto de infraestrutura transcontinental teria o apoio da The Boring Company, de Elon Musk

Trump: presidente dos EUA afirma que irá avaliar sobre proposta do Kremlin

Vanessa Loiola

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 06h13.

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira, 17, que irá considerar uma proposta apresentada por um enviado do governo russo para a construção de um túnel ferroviário submarino ligando os Estados Unidos à Rússia pelo Estreito de Bering. O projeto, apelidado de “túnel Putin-Trump”, envolveria a empresa de Elon Musk, a The Boring Company.

Trump declarou, segundo a CNBC, que a proposta era “interessante” e que ainda não tinha sido informado sobre o assunto.

A ideia foi apresentada publicamente por Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia e representante de investimentos do presidente Vladimir Putin. Segundo ele, o projeto teria apoio financeiro parcial de Moscou e simbolizaria uma “ligação de 70 milhas” entre os dois países - distância equivalente a 112km.

Custos do projeto

De acordo com Dmitriev, o custo estimado para a obra seria de US$ 65 bilhões, mas poderia ser reduzido para cerca de US$ 8 bilhões com a tecnologia da Boring Company. A conclusão, segundo o executivo, poderia ocorrer em até oito anos.

Em uma postagem na rede X, Dmitriev escreveu: “Vamos construir um futuro juntos”.

A proposta surgiu após uma ligação entre Putin e Trump na última quinta-feira, 16, durante a qual os líderes discutiram possíveis alternativas para a guerra na Ucrânia.

De acordo com Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, e outros assessores se reunirão com uma delegação russa na próxima semana antes de um futuro encontro entre os presidentes em Budapeste, Hungria.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou insatisfação com a ideia. Musk, por sua vez, não se manifestou sobre o assunto.

Questões regulatórias

A construção de um túnel no Estreito de Bering exigiria operações em regiões com temperaturas extremas, infraestrutura inexistente e alta atividade sísmica. Até o momento, a CNBC informou que a Boring Company não tem histórico de atuação em ambientes com essas características. Seus projetos anteriores foram realizados em locais com clima seco e estrutura urbana consolidada.

A empresa de Musk também enfrenta questões regulatórias. Autoridades ambientais do estado de Nevada aplicaram multas por diversas violações, como escavações não autorizadas e descarte irregular de resíduos.

A Boring Company está atualmente envolvida na construção de um túnel de 16 quilômetros entre o centro de Nashville e o aeroporto da cidade, onde moradores têm protestado contra a falta de planejamento.

