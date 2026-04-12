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Tumulto em forte histórico no Haiti deixa ao menos 30 mortos

Incidente ocorreu durante atividade turística com jovens na Citadelle Laferrière, patrimônio da Unesco

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12h08.

Um tumulto durante uma visita ao Citadelle Laferrière deixou pelo menos 30 mortos no sábado, 11, segundo autoridades do Haiti. O incidente ocorreu durante uma atividade turística que reuniu grande número de jovens no local.

De acordo com o ministro da Cultura, Emmanuel Menard, equipes de resgate seguem mobilizadas.

"Os feridos estão recebendo os cuidados médicos necessários e uma equipe de resgate está procurando pelos desaparecidos", afirmou em nota.

O forte, construído no século XIX e reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, foi fechado por tempo indeterminado após o ocorrido.

Segundo informações da Defesa Civil, o número de vítimas pode aumentar. Há registro de desaparecidos e dezenas de feridos, que foram encaminhados a hospitais da região.

O chefe da Defesa Civil no norte do país, Jean Henry Petit, afirmou à imprensa local que as buscas continuam.

Relatos iniciais indicam que o tumulto ocorreu após a formação de aglomeração em uma única entrada do local. Houve confronto entre pessoas que tentavam entrar e sair ao mesmo tempo, o que teria provocado o episódio.

Com informações da AFP. 

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