Tumulto em festa de Halloween deixa 120 mortos na Coreia do Sul

Cinquenta e nove pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas neste sábado, 29, em Seul, a capital da Coreia do Sul, durante as comemorações das festividades de Halloween no bairro de Itaewon, informaram as autoridades locais.

Segundo o oficial do departamento dos bombeiros Choi Sung-bum, pelo menos 120 pessoas morreram. Os relatos apontam que as vítimas tiveram paradas cardíacas e dificuldades respiratórias. O incidente parece ter sido causado por uma debandada devido ao tamanho da multidão. Além dos mortos, há cerca de 100 feridos.

Anteriormente, um agente dos bombeiros contou à AFP que mais de 140 ambulâncias tinham sido enviadas ao local para ajudar as vítimas.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl

— allkpop (@allkpop) October 29, 2022