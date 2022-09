Tufão Muifa: ciclone mais forte a atingir Xangai deixa milhões de desabrigados

O leste da China foi afetado nesta quinta-feira (15) por fortes ventos e chuvas na passagem do tufão Muifa, que forçou 1,6 milhão de pessoas a abandonar suas casas e provocou a suspensão da maioria dos voos do principal aeroporto de Xangai.

Muifa é o ciclone mais forte a atingir Xangai, cidade de 25 milhões de habitantes, desde o início dos registros oficiais em 1949, informou o canal estatal CCTV.

Inicialmente não foram registrados mortos ou feridos.

Ao menos 426.000 pessoas deixaram suas casas em Xangai e 1,2 milhão foram levadas para abrigos temporários na província vizinha de Zhejiang, acrescentou a CCTV.

As chuvas provocaram engarrafamentos e inundações em áreas do delta do rio Yangtze, um importante centro industrial do país.

Ondas gigantes atingiram a costa na baía de Hangzhou, ao sul de Xangai, e a rádio nacional informou um deslizamento de terra no condado de Ninhai, na província de Zhejiang.

Com ventos de até 125 km por hora, a tempestade tocou o solo às 0H30 de quinta-feira (tarde de quarta-feira no Brasil) no distrito de Fengxian, em Xangai.

Algumas horas antes, as autoridades cancelaram os voos no principal centro financeiro da China.

Na quarta-feira, o tufão Muifa atingiu a cidade de Zhoushan em Zhejiang, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua.

O tráfego aéreo foi retomado lentamente em Xangai quando a tempestade avançou para o norte, mas a maioria dos voos a partir dos dois aeroportos da cidade foram cancelados na manhã de quinta-feira, de acordo com o site Flightradar24.

As operações nos terminais de contêineres de Xangai e Ningbo, os maiores da Ásia, foram suspensas pela passagem do tufão, mas devem retomar as operações ainda nesta quinta-feira, segundo as autoridades portuárias.

As autoridades também ordenaram que os navios pesqueiros do Mar Amarelo e o Estreito de Bohai permanecessem ancorados no porto durante a passagem do tufão.

O fenômeno atingiu a província de Jiangsu, leste da China, na manhã de quinta-feira. As rajadas de vento caíram para 90 km por hora, de acordo com o Observatório Meteorológico Central.

Xangai e sua região vizinha foram afetados na semana passada pelo tufão Hinnamnoor, que provocou o fechamento de escolas em áreas de Zhejiang.

Muifa é o 12º tufão a atingir a China este ano.