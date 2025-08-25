Tufão Kajiki atinge Vietnã, causa ao menos uma morte e deixa mais de meio milhão desalojados

O tufão Kajiki atingiu a costa Vietnã, nesta segunda-feira, com ventos de 118 a 133 km/h, que deixaram ao menos uma pessoa morta, oito feridos e forçaram milhares a deixarem suas casas. Os voos em dois aeroportos da região central do país e alguns serviços de trem foram suspensos. Quase 44 mil pessoas já foram retiradas da região, segundo a agência de notícias AFP.

Antes da chegada do fenômeno, que passou pela costa sul da China, cerca de 600 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas no Vietnã, informou a BBC. Além disso, o governo mobilizou 16 mil militares, todas as embarcações pesqueiras na trajetória do tufão receberam a ordem de regressar ao porto e 400 comunas em seis províncias foram colocadas em alerta.

A cidade costeira de Vinh ficou alagada já nas primeiras horas desta segunda-feira, com ruas quase desertas e a maioria dos comércios e restaurantes fechados. Moradores e comerciantes tentaram proteger os acessos às suas propriedades com sacos de areia.

— Nunca ouvi falar de um tufão dessa magnitude chegando à nossa cidade — disse Le Manh Tung, de 66 anos, à AFP, abrigado em um ginásio esportivo. — Estou um pouco assustado, mas temos que aceitar porque é a natureza: não podemos fazer nada.

Os telhados de mais de 600 residências foram arrancados com a tempestade, noticiaram as autoridades locais. O governo vietnamita acredita que esse tufão pode ser tão poderoso quanto o Yagi, a tempestade mais poderosa em 30 anos, que matou 300 pessoas quando atingiu o país no ano passado.

O Ministério da Agricultura e Meio Ambiente do Vietnã classificou a situação como “extremamente perigosa e insegura” para veículos, barcos de pesca, embarcações turísticas e instalações de aquicultura. Chuvas torrenciais são esperadas nas províncias de Ha Tinh e Nghe An entre segunda e terça-feira

Quinto tufão a atingir o país

Kajiki, o quinto tufão a atingir o Vietnã este ano, agitou o Golfo de Tonkin com ondas de 9,5 metros antes de atingir o solo vietnamita. Moradores de cinco províncias costeiras foram levados para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades.

Mais de 100 pessoas morreram ou estão desaparecidas nos primeiros sete meses do ano por desastres naturais no Vietnã, segundo o governo. As perdas econômicas causadas por esses fenômenos são estimadas em mais de US$ 21 milhões (mais de R$ 113 milhões).

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pela ação humana tornam os fenômenos climáticos mais intensos e imprevisíveis, o que faz com que inundações e tempestades sejam mais destrutivas, especialmente nos trópicos.

Como diferenciar furacões, ciclones e tufões?

Apesar dos nomes diferentes, furacões, ciclones e tufões são o mesmo fenômeno meteorológico: tempestades tropicais de grande intensidade, capazes de gerar ventos violentos, chuvas torrenciais e destruição em áreas costeiras. A variação na nomenclatura está relacionada apenas à região onde essas formações se desenvolvem, e não às suas características.

No Atlântico Norte e no nordeste do Pacífico, que atingem áreas como o Caribe e a costa leste dos Estados Unidos, esses sistemas recebem o nome de furacões. Já no Oceano Índico e no Pacífico Sul, que afetam países como Índia, Bangladesh, Moçambique e Austrália, eles passam a ser chamados de ciclones. Em todos os casos, a intensidade pode variar de forma rápida, exigindo monitoramento constante.

No noroeste do Oceano Pacífico, onde estão países como Japão, Filipinas, China e Vietnã, o termo utilizado é tufão. Essa região concentra alguns dos eventos mais devastadores registrados nas últimas décadas. Independentemente do nome, trata-se de um mesmo sistema climático, que representa ameaça significativa para milhões de pessoas ao redor do mundo.