Tufão Chanthu faz Xangai cancelar voos, metrô e aulas

Centenas de voos foram cancelados e dezenas de milhares de habitantes foram evacuados de Xangai nesta segunda-feira (13), por causa do tufão Chanthu que se aproxima com previsão de fortes ventos e chuvas sobre a metrópole do leste da China.

As autoridades da cidade evacuaram ao menos 28.000 pessoas, habitantes de bairros de risco, enquanto esperavam que a tempestade tocasse solo nesta segunda-feira à noite (horário local), informou a emissora estatal CCTV.

Mais cedo, Chanthu já havia provocado ondas de oito metros de altura conforme seu núcleo se aproximava da costa de Xangai, de acordo com o Centro de Previsões Ambientais da Marinha nacional.

A maioria dos voos de e para os aeroportos de Pudong e Hongqiao de Xangai foi cancelada hoje à tarde, segundo o serviço de monitoramento de voos Flightradar24, enquanto a Xangai Disneyland anunciou que vai fechar até terça.

Rapidamente, Chanthu passou de uma depressão tropical para um supertufão, com ventos de até 257 km/h, após aparecer pela primeira vez na semana passada entre a ilha de Guam e o arquipélago das Filipinas.

A tempestade se apaziguou durante o fim de semana, mas as autoridades de Xangai mantiveram nesta segunda-feira um alerta laranja de tufão, o segundo nível mais alto de alarme, e pediram à população para "não praticar atividades ao ar livre ou reuniões em grande escala".

As imagens da CCTV mostravam, no domingo à noite, os trabalhadores com capas de chuva indo de porta em porta para alertar os moradores sobre a tempestade.

Os metrôs não estão circulando e o governo da cidade ordenou a todos os alunos de ensino fundamental e médio a ficarem em casa de segunda-feira à tarde até terça.

A tempestade passou pelas costas do leste da ilha de Taiwan no domingo, sem tocar solo, o que fez com que as autoridades suspendessem os serviços de balsa e fechassem os lugares públicos.

Os cientistas alertam há muito tempo que os tufões estão ficando cada vez mais poderosos e se fortalecem com mais rapidez devido ao aquecimento global.