Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tufão Bualoi: Vietnã fecha aeroportos e vai evacuar 250 mil pessoas

Tempestade já matou ao menos 13 pessoas nas Filipinas e deve atingir a região central vietnamita com ventos de 130 km/h

Homem pilota motocicleta em rua molhada no Vietnã: além das evacuações, o governo ordenou que todos os barcos de pesca na rota da tempestade retornassem aos portos (Nhac NGUYEN / AFP)

Homem pilota motocicleta em rua molhada no Vietnã: além das evacuações, o governo ordenou que todos os barcos de pesca na rota da tempestade retornassem aos portos (Nhac NGUYEN / AFP)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 13h43.

Última atualização em 28 de setembro de 2025 às 13h46.

O Vietnã suspendeu neste domingo, 28, as operações em quatro aeroportos e iniciou uma evacuação em massa de mais de 250 mil pessoas nas áreas costeiras diante da aproximação do tufão Bualoi.

A tempestade tropical, que deixou 13 mortos nas Filipinas, avança em direção ao litoral central vietnamita com ventos de até 130 km/h, segundo a agência meteorológica local.

As autoridades preveem que o centro e o norte do país registrem precipitações entre 100 mm e 600 mm até terça-feira, com risco de inundações súbitas e deslizamentos de terra.

O governo mobilizou quase 117 mil militares para auxiliar na retirada de moradores e reforçar estruturas de proteção.

Na cidade de Danang, o plano oficial prevê a transferência de 210 mil residentes.

Em Hue, outros 32 mil devem ser levados para abrigos temporários, enquanto mais de 15 mil pessoas de Ha Tinh, importante polo de produção de aço, foram direcionadas a escolas e centros médicos.

No sábado, a imprensa local já relatava inundações em Hue provocadas pelas chuvas associadas à tempestade. As informações são da Bloomberg.

A passagem do tufão reforça a vulnerabilidade do Vietnã a eventos climáticos extremos. O país enfrenta regularmente enchentes e deslizamentos durante a temporada de monções, fenômeno intensificado nos últimos anos por padrões de aquecimento do oceano.

Alertas e cuidados

Segundo a Autoridade de Aviação Civil à Bloomberg, o aeroporto de Danang ficou fechado entre 6h e 11h deste domingo; o terminal de Hue, das 8h às 14h; e o de Dong Hoi, em Quang Tri, entre 13h e 22h. Já o aeroporto de Tho Xuan, em Thanh Hoa, permanecerá sem operação até as 7h de segunda-feira.

O governo alertou que mais alterações na malha aérea podem ocorrer conforme a evolução do fenômeno.

Além das evacuações, o governo ordenou que todos os barcos de pesca na rota da tempestade retornassem aos portos. O Ministério do Interior informou que a prioridade é proteger áreas de maior densidade populacional e polos industriais localizados no centro do país.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasMudanças climáticasVietnã

Mais de Mundo

Romênia pode produzir drones com Ucrânia em programa de defesa financiado pela UE

Rússia lança ataque massivo contra Ucrânia com mísseis e drones

'Estamos à beira de um acordo de paz em Gaza', diz secretária das Relações Exteriores do Reino Unido

Protesto contra ofensiva de Israel em Gaza reúne entre 60 mil pessoas em Berlim

Mais na Exame

Mundo

Romênia pode produzir drones com Ucrânia em programa de defesa financiado pela UE

Minhas Finanças

Mega-Sena: aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões

Esporte

GP de Singapura: descubra programação da F1 e onde assistir

Ciência

Furacão Humberto atinge categoria 5 no Atlântico com ventos de 260 km/h