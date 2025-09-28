Tufão Bualoi: Vietnã fecha aeroportos e vai evacuar 250 mil pessoas

O Vietnã suspendeu neste domingo, 28, as operações em quatro aeroportos e iniciou uma evacuação em massa de mais de 250 mil pessoas nas áreas costeiras diante da aproximação do tufão Bualoi.

A tempestade tropical, que deixou 13 mortos nas Filipinas, avança em direção ao litoral central vietnamita com ventos de até 130 km/h, segundo a agência meteorológica local.

As autoridades preveem que o centro e o norte do país registrem precipitações entre 100 mm e 600 mm até terça-feira, com risco de inundações súbitas e deslizamentos de terra.

O governo mobilizou quase 117 mil militares para auxiliar na retirada de moradores e reforçar estruturas de proteção.

Na cidade de Danang, o plano oficial prevê a transferência de 210 mil residentes.

Em Hue, outros 32 mil devem ser levados para abrigos temporários, enquanto mais de 15 mil pessoas de Ha Tinh, importante polo de produção de aço, foram direcionadas a escolas e centros médicos.

No sábado, a imprensa local já relatava inundações em Hue provocadas pelas chuvas associadas à tempestade. As informações são da Bloomberg.

A passagem do tufão reforça a vulnerabilidade do Vietnã a eventos climáticos extremos. O país enfrenta regularmente enchentes e deslizamentos durante a temporada de monções, fenômeno intensificado nos últimos anos por padrões de aquecimento do oceano.

Alertas e cuidados

Segundo a Autoridade de Aviação Civil à Bloomberg, o aeroporto de Danang ficou fechado entre 6h e 11h deste domingo; o terminal de Hue, das 8h às 14h; e o de Dong Hoi, em Quang Tri, entre 13h e 22h. Já o aeroporto de Tho Xuan, em Thanh Hoa, permanecerá sem operação até as 7h de segunda-feira.

O governo alertou que mais alterações na malha aérea podem ocorrer conforme a evolução do fenômeno.

Além das evacuações, o governo ordenou que todos os barcos de pesca na rota da tempestade retornassem aos portos. O Ministério do Interior informou que a prioridade é proteger áreas de maior densidade populacional e polos industriais localizados no centro do país.